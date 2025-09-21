Sgambettata Medicea le foto della corsa e la classifica
Poggio a Caiano (Prato), 21 settembre 2025 – Una vera festa di sport e partecipazione a Poggio a Caiano, dove si è corsa la sesta edizione della Sgambettata Medicea, valida come 12K Mediceo e 3° Memorial Pietro Desii. Oltre 200 atleti competitivi e 300 camminatori hanno preso parte a una giornata che ha confermato il crescente entusiasmo attorno a questa manifestazione. Il percorso, completamente rinnovato rispetto allo scorso anno, ha attraversato il suggestivo “Parco della Piana” e regalato ai partecipanti l’emozione del passaggio dentro le Cascine Medicee, cornice di grande fascino storico e naturalistico. 🔗 Leggi su Lanazione.it
La Sgambettata Medicea attraversa il Parco della Piana
