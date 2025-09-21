Sfilata Identity e Premio Asso Moda Milano punta sui nuovi talenti

Sbircialanotizia.it | 21 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Fra le pareti di un albergo milanese è maturata un’idea pronta a cambiare il volto delle passerelle: un premio per chi muove i primi passi e una sfilata pensata per raccontare identità nuove. Milano, capitale del fashion, si prepara a consacrare il 26 settembre 2025 come giornata simbolo delle giovani promesse. Uno sguardo rapido La . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it

sfilata identity e premio asso moda milano punta sui nuovi talenti

© Sbircialanotizia.it - Sfilata Identity e Premio Asso Moda, Milano punta sui nuovi talenti

In questa notizia si parla di: sfilata - identity

Sfilata Identity e Premio Asso Moda, Milano punta sui nuovi talenti.

Cerca Video su questo argomento: Sfilata Identity Premio Asso