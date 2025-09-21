Sfida in moto Morti due ragazzi

Leonardo non c’è più. Dopo Jacopo, si è spenta anche la speranza per il 16enne pisano ricoverato a "Cisanello". Mercoledì sera i due adolescenti si erano scontrati in sella alle loro motociclette in un’area di sosta vicino allo stabilimento di Ikea, alle porte di Pisa. Un impatto violentissimo che ha distrutto due vite. I genitori di Leonardo hanno deciso di donare i suoi organi, seguendo quella sarebbe stata la sua volontà. Al dolore si è unito altro dolore. Perché per un "errore iniziale", i due giovanissimi erano stati scambiati. Le gravi ferite "hanno reso inizialmente difficile la loro stessa identificazione", era stato spiegato dall’ospedale. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Sfida in moto Morti due ragazzi

