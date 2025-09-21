Sette infermieri del Cannizzaro demansionati | l' ospedale dovrà risarcirli dopo la condanna
Il tribunale di Catania ha condannato l’azienda ospedaliera Cannizzaro per demansionamento nei confronti di sette infermieri del reparto di Chirurgia generale. A darne notizia è la segreteria provinciale della Fials di Catania. Secondo la sentenza, l’ospedale dovrà risarcire i lavoratori con una. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it
In questa notizia si parla di: sette - infermieri
In una recente sentenza, il Giudice del lavoro ha riconosciuto il diritto al risarcimento per sette infermieri dell'ospedale Cannizzaro, che hanno svolto per oltre quindici anni mansioni inferiori rispetto a quelle per cui erano stati assunti. Questa decisione segna u - facebook.com Vai su Facebook
Asst Sette Laghi, infermieri: formazione e integrazione per due studentesse peruviane - X Vai su X
Sette infermieri del Cannizzaro demansionati: l'ospedale dovrà risarcirli dopo la condanna; Sette infermieri del Cannizzaro demansionati: l'ospedale dovrà risarcirli dopo la condanna; Mascalucia: completato il piano estivo di pulizia delle caditoie.
Demansionamento, l’ospedale Cannizzaro risarcirà 7 infermieri - CATANIA – L’ospedale Cannizzaro di Catania è stata condannato per demansionamento dal giudice del lavoro e dovrà risarcire sette infermieri del reparto di Chirurgia generale. Scrive livesicilia.it