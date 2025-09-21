Sesto San Giovanni accoltellato trenta volte e bruciato in casa per un video hot

Hayati Aroyo, il 62enne italo-turco trovato senza vita in un appartamento a Sesto San Giovanni, in provincia di Milano, lo scorso 23 luglio, sarebbe stato ucciso per un video a luci rosse con una donna. È quanto emerge dalle indagini condotte dagli agenti della Squadra Mobile del capoluogo lombardo che, nella giornata di sabato 20 settembre, hanno arrestato tre persone, marito e moglie, lui di 38 anni e lei di 36, e un loro amico albanese di 33 anni, gravemente indiziate del truce delitto. La vittima, infatti, sarebbe stata colpita con almeno 30 coltellate e poi la casa data alle fiamme con la candeggina per cancellare eventuali tracce. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Sesto San Giovanni, accoltellato trenta volte e bruciato in casa per un video hot

