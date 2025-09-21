Servono due milioni per i lavori Obiettivo | viabilità ed edifici | I progetti sono pronti e realizzabili

Il Comune di Pescia ha avanzato la candidatura per sei importanti progetti per la messa in sicurezza del territorio, interventi che, se le richieste verranno accolte, saranno strategici per la tutela del territorio, il recupero del patrimonio edilizio e la viabilità locale. L’investimento complessivo necessario è, in totale, di 2.2 milioni di euro, per ottenere i quali l’amministrazione comunale ha partecipato alla linea di finanziamento statale ‘Contributi per interventi di messa in sicurezza di edifici e territorio’, prevista dall’articolo 1, comma 139 della Legge 1452018, per l’annualità 2026. 🔗 Leggi su Lanazione.it

