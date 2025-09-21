Servizio sanitario veterinario | la nuova proposta per cure gratuite a cani e gatti domestici e non firmata da Michela Brambilla

Un servizio sanitario nazionale per gli animali, pensato per permettere ai proprietari di cani e gatti con reddito basso di curare i loro amici a quattro zampe senza doversi preoccupare delle spese. È questa l’idea alla base della proposta di legge depositata da Michela Vittoria Brambilla, storica esponente di Forza Italia e ora in Noi Moderati, nonché fondatrice e presidente della Lega italiana difesa animali e ambiente (Leidaa). La proposta di legge è stata depositata a pochi mesi dall’approvazione di una legge sempre a firma della depuatata di Noi Moderati – già ribattezzata per metonimia “legge Brambilla” – che prevede l’inasprimento delle pene per i reati contro gli animali. 🔗 Leggi su Open.online