Serie D - L’anticipo Ghivi spreca Tau ringrazia
GHIVIBORGO 0 TAU ALTOPASCIO 0 GHIVIBORGO (3-5-2): Butano, Del Dotto, Quochi (62’ Thioune), Vecchi, Baldacci, Signorini (55’ Mion), Musacci, Cannara (46’ Citarella), Arcuri (73’ Ceccanti), Boiga, Mariotti. (A disp.: Laoluna, Panconi, Brisciani, Souini, Ragghianti). All.: Ingenito. TAU ALTOPASCIO (3-5-2): Cabella, Cartano (55’ Bouah), Meucci, Soumah, P. Carcani, Nottoli (59’ Bagnoli), Lombardo, Carli, Barsotti (71’ Nistri), Viano (22’ Omorogieva), T. Carcani (85’ Tordiglione). (A disp.: Zipoli, Borracchini, Del Gronchio, Ferrari). All.: Maraia. Arbitro: Copelli di Mantova (assistenti: Sanneris di Mantova e Gentilezza di Civitavecchia). 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
