Serie D Il Foligno si fa riprendere nel finale Pareggio amaro con il Camaiore

Foligno 2 Camaiore 2 FOLIGNO 4-3-3: Rossi, Qendro (42’ st Cichy), Cottini, Schiaroli, Falasca; Settimi, Ceccuzzi, Pellegrini (30’ st Ferrara); Khribech (40’ st Bocci), Tomassini (35’ st Morlandi), Pupo Posada (21’ st Sylla). A disp.: Mazzoni, Marchetti, Bosi, Bevilacqua. All.: Manni. CAMAIORE 4-3-1-2: Di Biagio, Tavernini, Casani, Accorsini, Belli (33’ st Marcucci); Bongiorni (24’ st Camaini), Bigica, Grilli (1’ st Rolla); Luciani (1’ st Raineri); Bifini, Magazzù (33’ st Kthella). A disp.: Di Cicco, Bertellotti, Bartelloni, Di Natale. All.: Cristiani. Arbitro: Tassano di Chiavari. Reti: 28’ pt. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Serie D. Il Foligno si fa riprendere nel finale. Pareggio amaro con il Camaiore

