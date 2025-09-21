Serie D | il Cannara guidato da Armillei passa 1-0 contro i biancorossi Caldo cambi rimpianti e soprattutto zero punti Terranuova senza scampo | primo ko al Matteini
di Francesco Tozzi Black-out al Matteini. Il Terranuova Traiana soffre la prima sconfitta stagionale di fronte ai propri sostenitori nel primo incrocio in assoluto con il, che guadagna invece i primi tre punti superando i biancorossi per 0-1. Temperatura rovente a Terranuova Bracciolini. Giugni apporta alcune modifiche al modulo di gioco. Si passa dal prediletto 4-2-3-1 di Becattini ad un 4-3-3 con tridente d’attacco composto da Zhupa, Bruni e Marini, mentre Saltalamacchia si accomoda a centrocampo con Cioce e Sesti. Dopo 5 minuti Sesti prova la prima conclusione di destro che termina sopra l’incrocio dei pali. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
