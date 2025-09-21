Serie C Union Brescia-Giana Erminio 2-0 Show al Rigamonti | gol e highlights
Quattro su quattro, e l’entusiasmo della piazza cresce a vista d’occhio. L’Union Brescia non si ferma più: davanti ai quasi novemila del Rigamonti, i ragazzi di Aimo Diana superano 2-0 la Giana Erminio e centrano la quarta vittoria consecutiva. Un successo nitido, costruito con la solita. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it
Nasce l'Union Brescia: sostituirà la Feralpisalò in Serie C.
Presentato l'Union Brescia: casacca azzurra, simbolo la Leonessa.
Il calcio italiano accoglie l'Union Brescia: "Veniamo dalla sofferenza, sarà il club dei bresciani". Ripartirà dalla Serie C
