Serie C Union Brescia-Giana Erminio 2-0 Show al Rigamonti | gol e highlights

Bresciatoday.it | 21 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Quattro su quattro, e l’entusiasmo della piazza cresce a vista d’occhio. L’Union Brescia non si ferma più: davanti ai quasi novemila del Rigamonti, i ragazzi di Aimo Diana superano 2-0 la Giana Erminio e centrano la quarta vittoria consecutiva. Un successo nitido, costruito con la solita. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

