Serie C Lumezzane-Ospitaletto 2-0 Il primo derby bresciano è rossoblù | gol e highlights

Il primo derby bresciano di Serie C parla rossoblù. Al “Saleri” il Lumezzane piega 2-0 l’Ospitaletto e torna a festeggiare una vittoria che mancava da quasi otto mesi. Tre punti che ridanno slancio alla formazione valgobbina e che regalano entusiasmo a mister Emanuele Troise, arrivato in. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

In questa notizia si parla di: serie - lumezzane

Serie C. Tornano al lavoro anche Lumezzane e Pergolettese. Il 25 luglio la composizione dei tre gironi del torneo

Lumezzane Inter U23, designato l’arbitro del debutto ufficiale in Coppa Italia Serie C della squadra di Vecchi

Inter U23, Paci del Lumezzane avvisa: «I nerazzurri sono una mina vagante, Vecchi una garanzia in Serie C»

Serie C, Lumezzane e Ospitaletto si sfidano nel derby: la diretta - X Vai su X

Prenderà il via questo weekend il cammino della Virtus Lumezzane e della Logiman Orzinuovi in serie B Nazionale: trasferta verso Montecatini per i rossoblù - attesi a La Spezia a causa della squalifica del campo degli avversari - e verso Piacenza per i bassa - facebook.com Vai su Facebook

Serie C, Lumezzane-Ospitaletto 2-0. Il primo derby bresciano è rossoblù: gol e highlights; Il derby rivitalizza il Lumezzane: Ospitaletto ko; Serie C, gli scatti di Lumezzane-Ospitaletto.

Serie C, Lumezzane-Ospitaletto 2-0. Il primo derby bresciano è rossoblù: gol e highlights - 0 l’Ospitaletto e torna a festeggiare una vittoria che mancava da quasi otto mesi. Scrive bresciatoday.it

Diretta Lumezzane Ospitaletto/ Streaming video tv: derby delicatissimo! (Serie C, oggi 21 settembre 2025) - Diretta Lumezzane Ospitaletto streaming video tv: derby bresciano già delicatissimo nel girone A di Serie C, padroni di casa ancora a zero. Secondo ilsussidiario.net