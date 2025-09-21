Serie C e dilettanti i risultati di tutte le partite

Today.it | 21 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il quadro completo degli incontri in calendario nel fine settimana. I lettori possono interagire con la nostra redazione inviando news, foto e risultati all'indirizzo email [email protected] C - Girone ESerie D - Girone E Eccellenza - Girone B Promozione - Girone CPrima categoria. 🔗 Leggi su Today.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: serie - dilettanti

Calcio dilettanti: ufficiali le date di campionati e coppa. La Serie D inizierà il 7 settembre. Eccellenza e Promozione: via il 14

Dilettanti, serie D: un pareggio con tante polemiche

Calcio Dilettanti Toscana. I risultati del fine settimana; Serie C e dilettanti, i risultati di tutte le partite; Calcio dilettanti Umbria, disputate tutte le gare: risultati e classifiche.

serie c dilettanti risultatiRISULTATI SERIE C, CLASSIFICHE/ Vincono Crotone e Monopoli! Diretta gol live score (oggi 20 settembre 2025) - Risultati Serie C, classifiche dei gironi e diretta gol live score oggi, sabato 20 settembre 2025, delle partite della 5^ giornata del torneo. Scrive ilsussidiario.net

Risultati Serie C, classifiche/ Diretta gol live score gironi A, C (5^ giornata, oggi 21 settembre 2025) - Risultati Serie C, classifiche: la quinta giornata prosegue domenica 21 settembre con 15 partite, tra cui tutto il programma del girone A. Segnala ilsussidiario.net

Cerca Video su questo argomento: Serie C Dilettanti Risultati