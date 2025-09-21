SERIE C 5a giornata Benevento-Atalanta U23 | la diretta testuale
Tempo di lettura: 2 minuti Benevento e Atalanta Under 23 si affrontano nel quinto turno di campionato nel girone C di Serie C. I giallorossi sono reduci dal blitz a Siracusa e vanno alla ricerca della quarta vittoria stagionale. I nerazzurri di mister Bocchetti hanno 4 punti in classifica, frutto di un successo e un pareggio tutti ottenuti tra le mura amiche. Il Benevento deve fare a meno degli infortunati Esposito, Mignani, Simonetti e il lungodegente Nardi, ma Auteri recupera Della Morte che parte dalla panchina con uno speciale tutore per proteggere la mano dopo la frattura rimediata la settimana scorsa.
