Tempo di lettura: 2 minuti Benevento e Atalanta Under 23 si affrontano nel quinto turno di campionato nel girone C di Serie C. I giallorossi sono reduci dal blitz a Siracusa e vanno alla ricerca della quarta vittoria stagionale. I nerazzurri di mister Bocchetti hanno 4 punti in classifica, frutto di un successo e un pareggio tutti ottenuti tra le mura amiche. Il Benevento deve fare a meno degli infortunati Esposito, Mignani, Simonetti e il lungodegente Nardi, ma Auteri recupera Della Morte che parte dalla panchina con uno speciale tutore per proteggere la mano dopo la frattura rimediata la settimana scorsa. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - SERIE C/ 5a giornata, Benevento-Atalanta U23: la diretta testuale