Serie B Padova-Virtus Entella | le pagelle degli uomini di Andreoletti
Le pagelle dei giocatori del Padova dopo la vittoria contro la Virtus Entella nella 4°giornata del campionato di Serie BKT.PADOVA (3-5-2)Fortin 5,5; Faedo 6,5, Sgarbi 6, Perrotta 6; Capelli 6 (dal 36' Villa s.v.), Fusi 6 (dal 25' s.t. Harder 7), Crisetig 6 (dal 17' s.t. Jonathan Silva 6), Varas 6. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it
In questa notizia si parla di: serie - padova
Calciomercato serie C, il Perugia si appresta a salutare Seghetti: con il Padova sembra fatta
Calciomercato serie C, il Perugia cede ufficialmente Seghetti al Padova
Cretella lascia il Padova e riparte dall'Audace Cerignola in Serie C
#MatchDay ? #Padova - #VirtusEntella 4° Giornata Serie B ? h 19:30 ? stadio Euganeo Webcronaca: https://padovacalcio.it/match/padova-vs-virtus-entella/… - X Vai su X
Calcio, serie B. Ultimo allenamento, questa mattina, per la V. Entella che si appresta ad affrontare in trasferta la quarta giornata del campionato. Alle 19.30 i biancocelesti scenderanno in campo a Padova. I chiavaresi sono reduci dalla vittoria con il Mantova e - facebook.com Vai su Facebook
Padova-Virtus Entella, Chiappella: “Il rigore c’era e dobbiamo stare più attenti: oggi meno lucidi del solito” - Le dichiarazioni dell'allenatore della Virtus Entella Andrea Chiappella al termine della sconfitta odierna per 2- Come scrive padovasport.tv
Serie B 2025-2026: Padova-Virtus Entella, le probabili formazioni - Alle 19,30 allo Stadio Euganeo chiusura della quarta giornata di Serie B con la disputa della terza e ultima partita odierna tra Padova e Virtus Entella. Si legge su sportal.it