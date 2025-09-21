Serie B Padova-Virtus Entella | le pagelle degli uomini di Andreoletti

Padovaoggi.it | 21 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Le pagelle dei giocatori del Padova dopo la vittoria contro la Virtus Entella nella 4°giornata del campionato di Serie BKT.PADOVA (3-5-2)Fortin 5,5; Faedo 6,5, Sgarbi 6, Perrotta 6; Capelli 6 (dal 36' Villa s.v.), Fusi 6 (dal 25' s.t. Harder 7), Crisetig 6 (dal 17' s.t. Jonathan Silva 6), Varas 6. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: serie - padova

Calciomercato serie C, il Perugia si appresta a salutare Seghetti: con il Padova sembra fatta

Calciomercato serie C, il Perugia cede ufficialmente Seghetti al Padova

Cretella lascia il Padova e riparte dall'Audace Cerignola in Serie C

Serie B, Padova-Virtus Entella: le pagelle degli uomini di Andreoletti; Padova Virtus Entella, formazioni ufficiali e risultato in diretta live; Padova - Virtus Entella (2-1) Serie B 2025.

serie b padova virtusPadova-Virtus Entella, Chiappella: “Il rigore c’era e dobbiamo stare più attenti: oggi meno lucidi del solito” - Le dichiarazioni dell'allenatore della Virtus Entella Andrea Chiappella al termine della sconfitta odierna per 2- Come scrive padovasport.tv

serie b padova virtusSerie B 2025-2026: Padova-Virtus Entella, le probabili formazioni - Alle 19,30 allo Stadio Euganeo chiusura della quarta giornata di Serie B con la disputa della terza e ultima partita odierna tra Padova e Virtus Entella. Si legge su sportal.it

Cerca Video su questo argomento: Serie B Padova Virtus