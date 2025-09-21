Prosegue la quarta giornata di Serie A, che alle 12.30 ha regalato la terza vittoria in campionato per la Roma, che ha superato 1-0 nel derby la Lazio con il gol di Lorenzo Pellegrini. Alle 15 sono state invece due le sfide disputatesi, con l’Atalanta che domina il Torino imponendosi per 3-0 in trasferta, mentre termina a reti bianche il match tra Cremonese e Parma. Torino-Atalanta 0-3: doppietta di Krstovic, Zapata sbaglia dal dischetto. Allo Stadio Olimpico Grande Torino i padroni di casa subiscono una pesante sconfitta, arrendendosi all’Atalanta dopo un primo tempo da incubo. Nei 45 minuti iniziali la Dea mette al sicuro il risultato tra il 30? ed il 38?, con Krstovic protagonista con una doppietta, mentre il gol del momentaneo raddoppio è stato siglato da Sulemana. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

© Sololaroma.it - Serie A, tris dell’Atalanta sul Torino. 0-0 tra Cremonese e Parma