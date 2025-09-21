Serie A traballa la panchina | Nico Paz fa fuori l’allenatore

Una panchina di Serie A è già a rischio: traballa la posizione di un allenatore e Nico Paz può dargli il colpo di grazia L ‘inizio di campionato sta rivelando diverse sorprese. C’è chi resta concentrato, mantiene le sue qualità e riesce a macinare punti e chi invece delude ed è relegato a metà o sul fondo della classifica. Quello che è certo è che c’è ancora tanto tempo per recuperare, ma allo stesso tempo serviranno le capacità e scelte forti per uscire dal momento negativo. Una situazione abbastanza incerta su una panchina di Serie A si intreccia con il talento di Nico Paz. Il campioncino argentino, lui sì, ha iniziato alla grande con due gol in tre partite e una qualità che lo rende tra i migliori calciatori di tutto il campionato. 🔗 Leggi su Rompipallone.it

