Serie A Pellegrini illumina il derby di Roma | Lazio sconfitta

Lorenzo Pellegrini è il protagonista assoluto del primo derby romano della stagione, firmando la vittoria della Roma e scatenando l’entusiasmo giallorosso. Sotto la nuova guida di Gian Piero Gasperini, il capitano giallorosso accende la serata con un gol che pesa come un macigno, lasciando la Lazio di Sarri a leccarsi le ferite. In uno Stadio Olimpico rovente, la tensione si taglia con il coltello e la partita resta in bilico fino al fischio finale. Per i biancocelesti solo rimpianti: il palo di Cataldi e qualche occasione sfumata rendono amara la notte laziale. Roma spietata: il gol che cambia tutto. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Serie A, Pellegrini illumina il derby di Roma: Lazio sconfitta

In questa notizia si parla di: serie - pellegrini

Roma, Pellegrini e Dybala nella top 10 delle occasioni create in Serie A dal 2018

Risultati Serie A 2025/26 LIVE: Pellegrini sblocca il derby di Roma, che errore per Dia sottoporta

Risultati Serie A 2025/26 LIVE: Pellegrini sblocca il derby di Roma, Lazio in 10

Serie A, in campo Cremonese-Parma e Torino-Atalanta Lazio-Roma 0-1, il derby capitale è giallorosso nel segno di Pellegrini Tutti gli aggiornamenti in diretta su Rainews.it - facebook.com Vai su Facebook

SERIE A | Il derby della capitale ai giallorossi: Roma batte Lazio 1-0. Gol di Pellegrini #LazioRoma #ANSA https://ansa.it/sito/notizie/sport/calcio/2025/09/21/serie-a-lazio-roma-0-1-_a55178be-dc2f-4170-8cb0-57b000a701a1.html… - X Vai su X

Roma, top e flop 2024/2025: la luce di Ranieri illumina un’altra stagione di alti e bassi; Roma-Lazio 1-0, rivivi la diretta: Mancini decide il derby, fa festa De Rossi; Serie A, è finito il derby di Roma! Risultato inaspettato.

Roma, Pellegrini eroe del derby: Sarri ko, la Lazio finisce in nove - I giallorossi superano la formazione di Sarri e si aggiudicano la stracittadina valida per la quarta giornata di campionato ... Da tuttosport.com

Lorenzo Pellegrini si prende tutto, il derby e la Roma: fredda la Lazio e fa esplodere l’Olimpico - La Roma trionfa nel derby con il gol partita di Lorenzo Pellegrini, titolare e match winner a sorpresa. fanpage.it scrive