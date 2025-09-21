Serie A oggi il derby Lazio-Roma | orario e dove vederlo in TV

Oggi, domenica 21 settembre, è il giorno del derby della Capitale: Lazio contro Roma allo stadio Olimpico, per la quarta giornata di Serie A. Biancocelesti e giallorossi arrivano con esigenze diverse ma entrambe con la volontà di imporsi nel match simbolo della stagione. La Lazio di Maurizio Sarri ha alternato prestazioni e risultati: due sconfitte fuori casa contro Como e Sassuolo, ma un successo netto in casa contro l’Hellas Verona, vinto 4?0. La Roma di Gasperini ha iniziato bene il campionato con vittorie su Bologna e Pisa, ma è inciampata nell’ultimo turno tra le mura amiche contro il Torino, perdendo 1?0. 🔗 Leggi su Lapresse.it

