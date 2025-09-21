Serie A oggi il derby Lazio-Roma | orario e dove vederlo in TV

Lapresse.it | 21 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Oggi, domenica 21 settembre, è il giorno del derby della Capitale: Lazio contro Roma allo stadio Olimpico, per la quarta giornata di Serie A. Biancocelesti e giallorossi arrivano con esigenze diverse ma entrambe con la volontà di imporsi nel match simbolo della stagione. La Lazio di Maurizio Sarri ha alternato prestazioni e risultati: due sconfitte fuori casa contro Como e Sassuolo, ma un successo netto in casa contro l’Hellas Verona, vinto 4?0. La Roma di Gasperini ha iniziato bene il campionato con vittorie su Bologna e Pisa, ma è inciampata nell’ultimo turno tra le mura amiche contro il Torino, perdendo 1?0. 🔗 Leggi su Lapresse.it

serie a oggi il derby lazio roma orario e dove vederlo in tv

© Lapresse.it - Serie A, oggi il derby Lazio-Roma: orario e dove vederlo in TV

In questa notizia si parla di: serie - oggi

Philips serie 5000: rasatura di qualità oggi in offerta su Amazon

Un solo strumento per barba, testa e corpo: il rasoio Philips Serie 5000 oggi lo paghi a metà prezzo

Arbitri, oggi le scelte dell'Aia: Rocchi confermato, Orsato verso la Serie C

Lazio Roma in tv e streaming: dove vedere il derby; Lazio-Roma: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv; Lazio-Roma dove vederla: Sky, NOW o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni.

serie oggi derby lazioLazio-Roma, dove vederla oggi in TV e streaming: orario e formazioni della partita - Il derby della Capitale si giocherà oggi, domenica 21 settembre con calcio d’inizio alle ore 12:30. Si legge su fanpage.it

serie oggi derby lazioArsenal-Manchester City, Marsiglia-Psg e il derby di Roma: le partite di oggi - Landucci: "Per arrivare in alto non devi prendere gol. Scrive gazzetta.it

Cerca Video su questo argomento: Serie Oggi Derby Lazio