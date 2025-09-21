Christian Pulisic Il Milan di Allegri conquista una vittoria schiacciante contro l’Udinese, imponendosi 3-0 al Bluenergy Stadium e consolidando il secondo posto in classifica. Christian Pulisic è il grande protagonista della serata con una doppietta che permette ai rossoneri di agganciare il Napoli a -1 dalla Juventus capolista. I primi venti minuti vedono un sostanziale equilibrio tra le due formazioni, con l’Udinese che si presenta con alcune novità tattiche, schierando Ekkelenkamp dall’inizio a centrocampo e confermando la coppia Davis-Bravo in attacco. Il Milan risponde con Gimenez e Pulisic in zona offensiva, mentre Allegri – squalificato e costretto a seguire dalla tribuna stampa – osserva con attenzione l’evolversi della partita. 🔗 Leggi su Ilfogliettone.it

© Ilfogliettone.it - Serie A: Milan travolge, Juve pareggia, Bologna vince al 98