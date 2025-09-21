Serie A le parole di McTominay sulla corsa allo scudetto | Presto per dire chi è la più forte
Serie A, McTominay avverte il Napoli e le rivali: concentrazione prima di tutto nella lotta al titolo di Serie A. La corsa scudetto della stagione 202526 si annuncia equilibrata e ricca di sorprese per l’ Inter. A parlarne è stato Scott McTominay, centrocampista scozzese del Napoli, che ai microfoni del TG1 ha commentato con prudenza il momento della squadra e le prospettive di un campionato ancora lungo. Il giocatore, arrivato la scorsa estate dal Manchester United, è diventato rapidamente una pedina fondamentale nello scacchiere di Antonio Conte, tecnico che ha riportato entusiasmo e ambizione sotto il Vesuvio. 🔗 Leggi su Internews24.com
In questa notizia si parla di: serie - parole
Samb, le parole di mister Palladini: "L’obiettivo? Consolidarci in serie C"
Fabio Grosso: «Sono un esordiente in Serie A, con il Sassuolo mi sento pronto. A Conte chiesi di non convocarmi… Il rigore del 2006? Le parole non rendono le emozioni»
Trump suggerisce l’escalation a Zelensky: “Perché non colpite Mosca?”. Il Cremlino: “Parole molto serie”
Serie C Sky Wifi 2025/26 | #ALBCIT | 5° Giornata Parole aLla vigilia | ? Mister Lopez La sua analisi https://tinyurl.com/2ppvy549 #ForzaScècc #ForzaaL - facebook.com Vai su Facebook
Le prime parole di Denzel Valentine con la maglia della @REYER1872 https://legabasket.it/news/136251/venezia-presentato-denzel-valentine… #TuttoUnAltroSport - X Vai su X
Conte dopo Sassuolo-Napoli: Bene De Bruyne, McTominay è il nostro assaltatore; Intervista esclusiva a Massimiliano Esposito: Conte sta facendo qualcosa di magico. McTominay la rivelazione, Anguissa strepitoso. Grandissimo Ranieri, ma spero che in Champions vada...; Napoli-Empoli 3-0: Lukaku e McTominay da sogno, la corsa allo scudetto resta aperta.
Classifica marcatori Serie A/ La nuova corsa al titolo di capocannoniere (1^ giornata, 23 agosto 2025) - Classifica marcatori Serie A: la nuova corsa al titolo di capocannoniere comincia con i quattro anticipi della 1^ giornata oggi, sabato 23 agosto 2025 Una delle certezze del nuovo campionato che sta ... Si legge su ilsussidiario.net
Sassuolo-Napoli 0-2 il risultato della partita di Serie A 2025-2026: gol di McTominay e De Bruyne - Il risultato in tempo reale della partita di oggi, le ultime news sulle formazioni ... Lo riporta fanpage.it