Serie A, Fiorentina Como termina sul risultato di 1-2, «Fabregas sorride al Franchi» con Kempf e Addai decisivi nella rimonta lariana. Quest’oggi non c’è spazio solo per Inter Sassuolo ma c’è stata un’altra intensa e ricca di emozioni allo stadio Artemio Franchi di Firenze, dove il Como di Cesc Fabregas, giovane tecnico spagnolo alla sua prima esperienza in Serie A, ha conquistato una vittoria preziosa per 2-1 contro la Fiorentina. Per i lariani si tratta del secondo successo in questo avvio di campionato, dopo quello ottenuto all’esordio contro la Lazio. La gara era iniziata nel migliore dei modi per la squadra toscana guidata da Stefano Pioli, che ha trovato il vantaggio nel primo tempo grazie alla rete di Rolando Mandragora, centrocampista classe 1997 con un passato anche alla Juventus. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Serie A, Fiorentina Como 1-2, «Fabregas sorride al Franchi»: Addai firma il colpo in extremis