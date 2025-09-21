Non pochi spunti offerti dalla giornata di Serie A: emerge un clamoroso retroscena In Serie A ci sono almeno due panchine traballanti. La prima è quella del Lecce, a secco di vittorie dopo 4 partite. Non era un calendario facile, perché nel mezzo ha incontrato Atalanta e Milan. Ma i copiosi fischi durante Cagliari-Lecce hanno lanciato una spia d’allarme per l’allenatore che ha già raccolto due retrocessioni di fila nelle ultime stagioni. (LaPresse) – Calciomercato.it Ma attenzione anche alla posizione di mister Baroni, che solo l’anno scorso era alla Lazio. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

Serie A, esonero e incontro con il nuovo allenatore: la verità su De Rossi