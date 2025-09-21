Serie A esonero e incontro con il nuovo allenatore | la verità su De Rossi

Calciomercato.it | 21 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Non pochi spunti offerti dalla giornata di Serie A: emerge un clamoroso retroscena In Serie A ci sono almeno due panchine traballanti. La prima è quella del Lecce, a secco di vittorie dopo 4 partite. Non era un calendario facile, perché nel mezzo ha incontrato Atalanta e Milan. Ma i copiosi fischi durante Cagliari-Lecce hanno lanciato una spia d’allarme per l’allenatore che ha già raccolto due retrocessioni di fila nelle ultime stagioni. (LaPresse) – Calciomercato.it Ma attenzione anche alla posizione di mister Baroni, che solo l’anno scorso era alla Lazio. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

serie a esonero e incontro con il nuovo allenatore la verit224 su de rossi

© Calciomercato.it - Serie A, esonero e incontro con il nuovo allenatore: la verità su De Rossi

In questa notizia si parla di: serie - esonero

Salta la prima panchina top in Serie A: arriva l’esonero

Missione panettone: ecco chi sono gli allenatori più a rischio esonero in Serie A

Missione panettone: gli allenatori più a rischio esonero in Serie A

Serie A, esonero in arrivo: Cannavaro nuovo allenatore; In Serie B sono saltate due panchine (di nuovo) nello stesso giorno; Serie A, nuovo esonero: sesta panchina saltata, i dettagli.

serie esonero incontro nuovoSerie A, esonero e incontro con il nuovo allenatore: la verità su De Rossi - Non pochi spunti offerti dalla giornata di Serie A: emerge un clamoroso retroscena ... Si legge su calciomercato.it

Serie C, incontro tra i club ed i vertici arbitrali: presentato il nuovo Football Video Support - Si è tenuto l’incontro tra la CAN C e le società di Lega Pro, valido per le Licenze Nazionali, impreziosito quest’anno dall’introduzione del Football Video Support (FVS). Segnala tuttomercatoweb.com

Cerca Video su questo argomento: Serie Esonero Incontro Nuovo