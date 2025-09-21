Serie A ‘deciso’ il primo esonero | le cose così non vanno

Pomeriggio da dimenticare per il Torino e per il suo allenatore. È in arrivo una pioggia di critiche La vittoria sulla Roma della scorsa settimana appare come un fuoco di paglia in casa Torino. I granata infatti non hanno dato seguito al successo firmato Simeone andando a perdere in casa oggi pomeriggio al cospetto dell’ Atalanta. (LaPresse) – calciomercato.it La truppa di Juric ha asfaltato quella di Baroni con un tris senza appello con le reti di Krstovic (doppietta) e Sulemana. Un pomeriggio da dimenticare completamente per i granata che hanno anche fallito un calcio di rigore con Duvan Zapata nella ripresa quando il risultato era ormai già compromesso. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

