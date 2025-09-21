Cesena, 21 settembre 2025 – Le voci si rincorrono dalla primavera scorsa e hanno trovato, ora, una parziale conferma: la maison sammaurese Sergio Rossi, da tempo in crisi, è ormai a un passo dalla cessione. Le trattative con l’acquirente sarebbero già in fase avanzata. L’azienda non ha confermato né smentito, tuttavia, che il possibile acquirente sia davvero Massimo Bonini, cofondatore – assieme alla moglie Sabrina Scarpellini – di una società di distribuzione di noti brand del lusso (tra cui Missoni), con showroom a Milano, Hong Kong e New York. Massimo Bonini resta il nome più accreditato dalla stampa di settore, che già a gennaio aveva riferito dell’interesse, manifestato dall’imprenditore milanese, a un rafforzamento della filiera produttiva. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Sergio Rossi, le scarpe di lusso verso la vendita: c’è già un nome in pole