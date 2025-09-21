Sergio Ricossa e l' economia come un romanzo

Capire l'economia è una cosa talvolta complicata e spesso noiosa, eppure fondamentale. Servono maestri che sappiano spiegartela bene, che te la facciano comprendere davvero. Tra questi maestri forse nessuno è migliore di Sergio Ricossa. Questo formidabile professore straborghese che in tempi impensabili ha difeso in maniera brillante, forsennata e geniale l'economia di mercato, la proprietà privata e la libertà d'impresa, oltre alla libertà in generale. Che ha difeso il primato dell'iniziativa privata sull'arroganza espropriativa della tassazione folle. Che dalle colonne di questo giornale ha spiegato l'economia, e tante altre cose, agli italiani. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

