Serata di solidarietà per ' Casa Aisha'

Il 17 settembre si sono riuniti in INTERCLUB l'Inner Wheel Club di Pisa, in collaborazione con il Rotary San Rossore, il Rotary Club San Miniato e il Soroptimist di Pisa, tutti solidali per sostenere la ‘Casa Aisha’, un progetto di accoglienza che sorge accanto all'Ospedale del Cuore di Massa. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

