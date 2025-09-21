Separazione delle carriere Maschio respinge le critiche | Con questa legge diamo più autonomia ai Pm

«Una maggioranza solida, un governo stabile e una premier meno aggredibile» per il presidente della Commissione Giustizia della Camera Ciro Maschio sono questi gli elementi che hanno permesso alla maggioranza di portare, quasi, in porto la riforma della Giustizia. Eppure di tentativi ne erano stati fatti tanti, soprattutto all'epoca dei governi Berlusconi. Ma il Cavaliere era «più aggredibile ed è stato fatto oggetto di un accanimento giudiziario sulla sua persona e sulle sue aziende» ci spiega Maschio. Ma andiamo ai contenuti della riforma. I critici sostengono la tesi che una delle finalità «occulte» della riforma sia quella di portare il Pm sotto il potere esecutivo. 🔗 Leggi su Iltempo.it

