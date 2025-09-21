Senecio Rowleyanus dove tenere e quanto innaffiare la Pianta del Rosario
Il Senecio rowleyanus, per le amiche, semplicemente Pianta del Rosario ” dovrebbe stare letteralmente in ogni casa. Con le sue foglie che si adagiano con eleganza in morbide cascate verdi, questa succulenta è l’accessorio d’arredo più fotogenico della stagione, ma come ogni icona di stile ha le sue esigenze. Ama la luce abbondante e naturale. Sistemala vicino a una finestra luminosa e, se possibile, con qualche ora di sole diretto al mattino o nel tardo pomeriggio. Se la luce è scarsa tende ad allungarsi e scolorirsi: spostala in un punto più luminoso, magari filtrato da una tenda leggera. In fondo, prendersi cura del Senecio è un po’ come coltivare una relazione: richiede attenzione, ma il risultato è un amore vero. 🔗 Leggi su Dilei.it
La pianta di Senecio rowleyanus è una succulenta molto decorativa, chiamata “Pianta del Rosario” per la forma globosa delle sue foglie, simili ai grani del rosario. Sviluppa lunghi steli di circa 60 cm, con foglie sferiche e carnose, di colore verde medio. - facebook.com Vai su Facebook
