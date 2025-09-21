Sella riparte dalla Libertas A Brescia per il colpaccio
Prima di campionato per la Sella Cento, che affronta al PalaLeonessa di Brescia alle ore 18 la Libertas Livorno (il campo dei labronici è squalificato, per questo motivo si gioca in Lombardia, arbitri: Centonza, Pazzaglia e Spessot). Le due squadre si affrontarono anche lo scorso anno nella prima giornata di campionato alla Baltur Arena: vinsero i biancorossi 83-72, con 4 giocatori in doppia cifra per la Sella. Fondamentale vittoria in ottica salvezza per Cento anche al ritorno, 73-76 il punteggio, grazie ad una prestazione stellare di Davis autore di 34 punti sul parquet del Pala Macchia. C’è grande attesa per l’esordio dei biancorossi: sia da parte di giocatori, staff tecnico e società, sia ovviamente da parte dei tifosi che oggi seguiranno in un cospicuo numero la squadra di coach Di Paolantonio. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
