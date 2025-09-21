Lunedì 22 settembre 2025 Le indagini prendono una svolta del tutto inaspettata. Tolga riesce a mettere le mani sulla lista completa degli invitati al matrimonio, aprendo nuove piste e sospetti. Intanto Ilgaz ed Eren interrogano Ismail, il quale crolla sotto la pressione e rivela un segreto sconvolgente: lui e Ferda avevano pianificato di fuggire insieme, lontano da tutto. Ma la famiglia di lei, contraria alla relazione, l’aveva fermata con la forza, usando minacce e violenze fisiche. Un amore spezzato, una verità che cambia tutto. Martedì 23 settembre 2025 L’autopsia conferma i peggiori timori: Ferda è morta per un’overdose. 🔗 Leggi su Soapvibes.it

© Soapvibes.it - Segreti di famiglia trame dal 22 al 26 Settembre 2025