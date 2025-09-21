Segnala risultato obiettivi in ??Premier League
2025-09-21 20:08:00 Riportiamo fedelmente quest’ultima notizia pubblicata pochi minuti fa sul web, sull’ottimo sito 101greatgoals: Il magistrale LOB del 93 ° minuto di Gabriel Martinelli sostituiva l’Arsenal un pareggio contro il Manchester City mentre i Gunners si spostarono secondi in Premier League. Lo sciopero clinico del nono minuto di Erling Haaland sembrava aver mandato il livello della città in punti con i loro avversari e condannato i cannonieri alla loro prima sconfitta in casa della stagione. “Che finitura magica!” Gabriel Martinelli eguaglia per l’Arsenal nel tempo di infortunio! pic. 🔗 Leggi su Justcalcio.com
In questa notizia si parla di: segnala - risultato
Segnala, risultato, squadre come Casemiro e Mainoo Hit Bar in Pre -Seas Friendly Draw a Stoccolma
Segnala, obiettivi del risultato mentre il papa rende Howler ed Elanga debutta nel thrashing pre -stagione di Magpies
Segnala, risultato, obiettivi come Saka segna il vincitore ma Gunners perdono Shootout
Buoni segnali dalla prima amichevole stagionale. I ragazzi si impongono 4-0 sul CLT ma, al di là del risultato, sono arrivate buone indicazioni dal gioco e dal gruppo. Si continua a lavorare!! #seriec #passionevolley #primaamichevole #volleylife #forzaragazzi - facebook.com Vai su Facebook
Risultato di Nottingham Forest vs Swansea City, Ange Poscoglou News, Igor Jesus, Cameron Burgess Obiettivi; PNRR, dichiarazione del Presidente Meloni; Referendum: quanti voti servono per il quorum e qual è l'obiettivo minimo del Pd.