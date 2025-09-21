Il regista Woody Allen ha rilasciato una lunga intervista al Wall Street Journal per promuovere il suo primo romanzo, “What’s With Baum”, in cui ha parlato dei rifiuti che riceve a Hollywood per le accuse di abusi sessuali sulla figlia adottiva, Dylan Farrow. Allen ha ripetutamente negato le accuse di aver molestato Dylan quando aveva 7 anni nella casa di sua madre Mia Farrow, nel Connecticut. In una dichiarazione al Wall Street Journal, Dylan Farrow ha dichiarato: “ Sono stufa della narrativa misogina e antiscientifica secondo cui sarei stata istruita o sottoposta al lavaggio del cervello. Tutt’altro, questa è una verità che ho raccontato da bambina e che ho continuato a raccontare con coerenza da allora. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Secondo Woody Allen chi sceglie di non lavorare con lui commette un errore