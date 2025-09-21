Secondo Woody Allen chi sceglie di non lavorare con lui commette un errore
Il regista Woody Allen ha rilasciato una lunga intervista al Wall Street Journal per promuovere il suo primo romanzo, “What’s With Baum”, in cui ha parlato dei rifiuti che riceve a Hollywood per le accuse di abusi sessuali sulla figlia adottiva, Dylan Farrow. Allen ha ripetutamente negato le accuse di aver molestato Dylan quando aveva 7 anni nella casa di sua madre Mia Farrow, nel Connecticut. In una dichiarazione al Wall Street Journal, Dylan Farrow ha dichiarato: “ Sono stufa della narrativa misogina e antiscientifica secondo cui sarei stata istruita o sottoposta al lavaggio del cervello. Tutt’altro, questa è una verità che ho raccontato da bambina e che ho continuato a raccontare con coerenza da allora. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it
La figlia adottiva di Woody Allen Dylan Farrow ha dichiarato "Sono stanca della narrativa misogina e antiscientifica secondo cui sarei stata manipolata o plagiata. Niente di più lontano dalla verità. Sono una donna di 40 anni. Woody Allen mi ha aggredita sess
Woody Allen al festival del cinema di Mosca, Kiev: «Un insulto al sacrificio di attori e registi ucraini uccisi»; Woody Allen interviene online alla Settimana del Cinema di Mosca; “Io e Annie”: l'amore secondo Woody Allen, ovvero come sopravvivere alla memoria di ciò che non abbiamo capito.
Woody Allen, 'la cancel culture è una stupidaggine' - In un'intervista al Wall Street Journal in vista dell'uscita del suo romanzo Che Succede a Baum, Woody Allen ha sparato ... Come scrive msn.com
Kiev, una vergogna Woody Allen a Settimana cinema di Mosca - Il ministero degli Esteri ucraino ha condannato la decisione dell'attore e regista Woody Allen, quattro volte vincitore del premio Oscar, di partecipare alla Settimana Internazionale del Cinema di ... Riporta ansa.it