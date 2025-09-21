Seconda rimonta consecutiva per l’Unione vittoria contro l’Arzignano per 2 - 1

Triesteprima.it | 21 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo la vittoria a Lumezzane, la Triestina sgomina l’Arzignano al Rocco per 2 - 1. È la seconda vittoria consecutiva della squadra di Marino. Dopo il primo gol di Milillo al ‘29, Vertainen rimonta al ‘51 e al ‘73, portando i rossoalabardati al successo. Lunedì si attendono le decisioni della. 🔗 Leggi su Triesteprima.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: seconda - rimonta

Juventus Next Gen Albinoleffe 2-2: Guerra e Turco illudono, poi la rimonta degli avversari. Come è andata la seconda amichevole per Brambilla

Sei Giorni di enduro in Bergamasca: Francia al comando, Italia seconda in rimonta

Risultati Liga seconda giornata: Barcellona rimonta da capogiro, ok Real e Bilbao. Stecca ancora l'Atletico

Sorrento-Trapani 1-2, a Potenza seconda sconfitta consecutiva per i rossoneri - Seconda battuta d’arresto consecutiva per il Sorrento che al “Viviani” di Potenza si arrende al Trapani dopo novanta minuti di discreta intensità ma scarsa concretezza. Scrive ilmattino.it

Cerca Video su questo argomento: Seconda Rimonta Consecutiva L8217unione