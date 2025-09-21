Via anche al campionato di che in realtà nel girone A toscano è già cominciato ieri pomeriggio con l’anticipo del sabato fra la neo-promossa Salavetitia Seravezza allenata da Mario Bertelloni e la Folgore Segromigno Piano, giocato alle 16 al “Buon Riposo“ di Pozzi (ha arbitrato Artesi di Lucca) e terminato 1-0 con gol partita di Diego Bresciani. Oggi poi tocca al Corsanico in casa e al Massarosa fuori. Qui Corsanico. Gli orange ospitano a “Le Colline“ il Pontremoli nella sfida che sarà diretta dal fischietto livornese Artem Kutsenko. Tutti disponibili per la coppia di allenatore Gabriele Mazzei e Gabriele Gemignani anche se in settimana ’Leo’ Passaglia e Fabio Cortopassi si sono allenati a parte per affaticamento: saranno comunque a disposizione. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Seconda categoria