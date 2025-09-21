Seconda categoria
Via anche al campionato di che in realtà nel girone A toscano è già cominciato ieri pomeriggio con l’anticipo del sabato fra la neo-promossa Salavetitia Seravezza allenata da Mario Bertelloni e la Folgore Segromigno Piano, giocato alle 16 al “Buon Riposo“ di Pozzi (ha arbitrato Artesi di Lucca) e terminato 1-0 con gol partita di Diego Bresciani. Oggi poi tocca al Corsanico in casa e al Massarosa fuori. Qui Corsanico. Gli orange ospitano a “Le Colline“ il Pontremoli nella sfida che sarà diretta dal fischietto livornese Artem Kutsenko. Tutti disponibili per la coppia di allenatore Gabriele Mazzei e Gabriele Gemignani anche se in settimana ’Leo’ Passaglia e Fabio Cortopassi si sono allenati a parte per affaticamento: saranno comunque a disposizione. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
In questa notizia si parla di: seconda - categoria
Seconda categoria. Il San Polo aspetta il ripescaggio
Seconda categoria. Il Sagginale conferma lo staff. E punta a un pronto riscatto
Calcio dilettanti. Fiumanese in Prima Categoria e Medla in Seconda: ok dal Crer
? SECONDA CATEGORIA, GIRONE E IMPRUNETA TAVARNUZZE - STAGGIA SENESE 1-0 La squadra di Andreucci vince per la terza volta di fila e si piazza alle spalle dell'Isolotto che ha già conquistato matematicamente la promozione in Prima - facebook.com Vai su Facebook
Seconda categoria; Seconda Categoria. Casenuove in cerca di riscatto. Monterappoli e Capraia fuori casa; Al via il campionato di Prima Categoria. Il Gambassi debutta contro l’Audace Legnaia.
2ª Categoria A, risultati e tabellini - Nel girone A, fattore casa poco in auge: vincono solo Vis Canavaccio e Ca Gallo. Riporta youtvrs.it
2ª Categoria B, risultati e tabellini - Di Samuel Miani l campionato di Seconda Categoria girone B parte col piede forte. Scrive youtvrs.it