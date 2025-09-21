Se tra i propri desideri c' è quello di apparire più snelle i colori che indossiamo possono essere ottimi alleati Eccone 5 su cui puntare

Iodonna.it | 21 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Q uali sono i colori migliori per apparire più snelle? Se tra i propri desideri c’è anche questo, ecco cinque sfumature e tonalità di tendenza su cui puntare. Nero  Si conferma ancora una volta un irrinunciabile alleato di stile. Leggi anche › Come esaltare le “curvy” grazie a colori strategici dall’effetto snellente Bordeaux Le tonalità scure e profonde hanno un potere snellente Rosso In una palette cromatica volta a valorizzare le forme non può mancare. Grigio Sofisticato, versatile e naturalmente chic, si presta volentieri per look strategici. Leggi anche › Come esaltare le “curvy” grazie a gonne sofisticate e femminili. 🔗 Leggi su Iodonna.it

se tra i propri desideri c 232 quello di apparire pi249 snelle i colori che indossiamo possono essere ottimi alleati eccone 5 su cui puntare

© Iodonna.it - Se tra i propri desideri c'è quello di apparire più snelle, i colori che indossiamo possono essere ottimi alleati. Eccone 5 su cui puntare

In questa notizia si parla di: propri - desideri

Liberi di osare ed esprimere i propri desideri: i ventenni cambiano tutto e inaugurano la nuova era della «consapevolezza sessuale»

The Cranberries ora è ufficiale | Mtv Unplugged vedrà la luce il 7 novembre.

Cerca Video su questo argomento: Propri Desideri C 232