se tocchi jimmy kimmel tocchi tutti noi ecco i monologhi solidali dei re dei late night show usa dopo la sospensione del collega

Lunedì scorso, Jimmy Kimmel ha inserito nel monologo di apertura del suo show un commento sulla reazione dello zoccolo duro dei sostenitori di Trump all'arresto di Tyler Robinson, il principale sospettato nel caso Charlie Kirk («durante il weekend, i pro MAGA hanno tentato in ogni modo di caratterizzare il ragazzo che ha ucciso Charlie Kirk come qualcosa di diverso da uno di loro»). Due giorni dopo, la ABC ha preso la decisione, drastica e senza precedenti nella storia della televisione americana, di sospendere a tempo indeterminato il late night show di Kimmel, che era in onda dal 2003 ed era uno dei suoi fiori all'occhiello, come dimostra, ad esempio, la sua ripetuta conduzione della cerimonia degli Oscar.

"Fa bene Donald ad avere il pugno di ferro con antifa, immigrati e comici irrispettosi come Jimmy Kimmel", dice Eliza Bradford, "sophomore" - ossia studentessa del secondo anno - alla facoltà d'economia

Donald Trump gioisce per la sospensione di Jimmy Kimmel: "Ora tocca ai perdenti Seth Meyers e Jimmy Fallon"

Jimmy Kimmel, show cancellato: cosa aveva detto su Trump e Kirk - ?? MAJOR BREAKING: Now, Disney ABC is CANCELING Jimmy Kimmel "INDEFINITELY" due to him lying that the Charlie Kirk assassin was MAGA, per WSJ.

Kimmel nella bufera, lo stop al programma e l'ipotesi Italia - Dopo la cacciata dalla Abc e il polverone mediatico, spunta quindi l'ipotesi della fuga in Italia, perché il conduttore ha anche la cittadinanza italiana.