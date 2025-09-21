Se sei afghano in Iran la tua vita non merita di essere salvata Siamo diventati il capro espiatorio della disfatta contro Israele | le voci dei deportati da Teheran

Questa è la seconda parte di una serie che documenta il ritorno dei rifugiati afghani dall’Iran ( qui la prima puntata ). Il primo articolo ha seguito gli attraversamenti di confine a Zaranj e Islam Qala, dove le famiglie arrivavano con nient’altro che i vestiti che indossavano. Questa seconda puntata si concentra su ciò che accade all’interno dell’Iran e lungo la via del ritorno: la violenza, i tradimenti, le fosse comuni. E infine, le ferite, fisiche e invisibili, che attraversano il confine molto prima delle persone. Mentre il mondo è tornato a ricordarsi del Paese a causa del violento terremoto che ha fatto più di 2mila morti, continua il dramma dei rifugiati afghani che, nel silenzio internazionale, vengono respinti da Pakistan e Iran. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “Se sei afghano in Iran, la tua vita non merita di essere salvata”. “Siamo diventati il capro espiatorio della disfatta contro Israele”: le voci dei deportati da Teheran

In questa notizia si parla di: afghano - iran

Quando ero in Afghanistan lavoravo per una ONG che si occupava i diritti umani. Alcune persone che lavoravano con me sono ancora lì, corrono gravi pericoli. Una di loro era scappata in Iran, è stata catturata e deportata di nuovo in Afghanistan, rischia la mo - X Vai su X

#Trump evoca il ritorno a #Bagram, la storica base americana in #Afghanistan. Segnale di forza o pura #diplomazia coercitiva? Dietro l’annuncio si nascondono interessi che vanno dal contenimento della #Cina alla pressione sull’#Iran - facebook.com Vai su Facebook

Iran, il grande esodo dei rifugiati afghani; Blog | Afghanistan, fuga da un Paese senza libertà. La storia di Jan e Farzana; «Ero un migrante, ora sono laureato e vorrei tornare a lavorare in Afghanistan».

I molti afghani costretti a tornare in Afghanistan - Da gennaio l’Iran ha espulso circa un milione e mezzo di persone afghane che vivevano nel paese, con l’obiettivo di arrivare a due milioni entro la fine dell’anno. ilpost.it scrive

Almeno sei persone sono state uccise in un attacco armato a un tribunale nel Belucistan, in Iran - Sabato alcuni uomini armati hanno lanciato una granata all’interno di un tribunale di Zahedan, il capoluogo della provincia del Sistan e Belucistan, nel sud- ilpost.it scrive