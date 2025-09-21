Se sei afghano in Iran la tua vita non merita di essere salvata Siamo diventati il capro espiatorio della disfatta contro Israele | le voci dei deportati da Teheran

Questa è la seconda parte di una serie che documenta il ritorno dei rifugiati afghani dall’Iran ( qui la prima puntata ). Il primo articolo ha seguito gli attraversamenti di confine a Zaranj e Islam Qala, dove le famiglie arrivavano con nient’altro che i vestiti che indossavano. Questa seconda puntata si concentra su ciò che accade all’interno dell’Iran e lungo la via del ritorno: la violenza, i tradimenti, le fosse comuni. E infine, le ferite, fisiche e invisibili, che attraversano il confine molto prima delle persone. Mentre il mondo è tornato a ricordarsi del Paese a causa del violento terremoto che ha fatto più di 2mila morti, continua il dramma dei rifugiati afghani che, nel silenzio internazionale, vengono respinti da Pakistan e Iran. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Se sei afghano in Iran, la tua vita non merita di essere salvata”. “Siamo diventati il capro espiatorio della disfatta contro Israele”: le voci dei deportati da Teheran

