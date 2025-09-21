Se il futuro dell’Europa passa dal Piano Mattei | Razza spiega perché l’Italia ha visto giusto
È più che probabile che il Piano Mattei passerà alla storia come il programma che ha permesso davvero al continente europeo di avvicinarsi all’Africa, di compiere un proficuo pezzo di strada insieme e di ridurre una distanza in nome di una concreta esigenza energetica. Anzi, sicuramente. E, se ciò avverrà, sarà merito esclusivo dell’Italia. Ne è convinto Ruggero Razza, europarlamentare di FdI che si occupa di Maghreb e con alle spalle un’esperienza amministrativa resa difficilissima dall’insorgere della pandemia da Covid. In quella fase inedita, infatti, è stato a capo dell’assessorato alla Salute della Regione siciliana: in prima linea, cioè. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it
In questa notizia si parla di: futuro - europa
Per Houellebecq il cristianesimo non ha un futuro in Europa
Digitale: il futuro del cloud in Italia e in Europa, l’8 luglio confronto a Roma
Il futuro del cloud in Italia e in Europa
UIL Marche. vinesh.pianist · Interstellar Piano. ? ? | MAZZINI: QUALE FUTURO PER L’EUROPA DEI POPOLI Oggi, 19 settembre, al Centro Cooperativo Mazziniano “Pensiero e Azione” di Senigallia si è tenuto l’incontro “Mazzini: quale futuro per l’Europ - facebook.com Vai su Facebook
MERITATO SUCCESSO PER “Il Futuro incontra l’Europa: Musica, Sport e Cultura” Si è svolto con grande partecipazione l’evento “Il Futuro incontra l’Europa”, nell’ambito della Rome Future Week, con il prestigioso Patrocinio del Comitato Europeo delle Regio - X Vai su X
Il futuro passa - Analisi lucida, rigorosa, impietosa, della condizione economica del continente europeo è il saggio Disordine (IlSole24ore, pagine 192, euro 16,90) di Giuliano Noci, ordinario di Ingegneria ... ilmattino.it scrive
Il futuro urbanistico del territorio passa dal teatro - Oggi alle 17 nella sala Ressi del teatro si terrà la... Scrive ilrestodelcarlino.it