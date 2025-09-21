Se il futuro dell’Europa passa dal Piano Mattei | Razza spiega perché l’Italia ha visto giusto

È più che probabile che il Piano Mattei passerà alla storia come il programma che ha permesso davvero al continente europeo di avvicinarsi all’Africa, di compiere un proficuo pezzo di strada insieme e di ridurre una distanza in nome di una concreta esigenza energetica. Anzi, sicuramente. E, se ciò avverrà, sarà merito esclusivo dell’Italia. Ne è convinto Ruggero Razza, europarlamentare di FdI che si occupa di Maghreb e con alle spalle un’esperienza amministrativa resa difficilissima dall’insorgere della pandemia da Covid. In quella fase inedita, infatti, è stato a capo dell’assessorato alla Salute della Regione siciliana: in prima linea, cioè. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

