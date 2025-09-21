Se ce l’hai in casa hai trovato il tesoro | la moneta da 1 euro che ne vale 1500

Frugate bene in casa nei posti dove conservate le monete potreste trovarne alcune rarissime che valgono davvero un tesoro Chi di voi ha in casa contenitori di diverso tipo in cui ripone le monete? Non solo i centesimi ma anche da 1 o 2 euro per ritrovarle facilmente quando se ne ha bisogno. Sarete. L'articolo Temporeale Quotidiano. 🔗 Leggi su Temporeale.info © Temporeale.info - Se ce l’hai in casa, hai trovato il tesoro: la moneta da 1 euro che ne vale 1500

In questa notizia si parla di: casa - trovato

Lutto nel mondo della musica, trovato morto in casa: cosa è successo

Celeste Pin, l’ex difensore viola trovato senza vita in casa: “Era un ragazzo da amare”

Invalida ipovedente denuncia: “Non ho trovato un taxi per tornare a casa di notte”

Nunzio Sblendido scomparso da casa e trovato cadavere, eseguita l'autopsia https://gazzettadelsud.it/?p=2102801 - facebook.com Vai su Facebook

Ragazzo di 31 anni trovato morto in casa. Non rispondeva al telefono e la madre ha dato l'allarme - X Vai su X

Inter, il regista del futuro ce l'hai già in casa: è Marco Virtuani - Dopo due scudetti consecutivi conquistati con l'Under 14 e 15, il centrocampista classe 2008 sta guidando l'Inter verso un nuovo incredibile traguardo. Scrive tuttomercatoweb.com

Inter, un Dybala ce l’hai già in casa! - Paulo Dybala la Copa América la guarderà (se lo farà) in tv; mentre Valentin Carboni, 19 anni compiuti il 5 marzo, farà parte della spedizione dopo essere stato incoronato da sua maestà Leo Messi. Segnala tuttosport.com