Se acquisti un’auto con questo documento l’Agenzia delle Entrate ti rimborsa il 19% e ottiene il bollo gratis per sempre

Sembra troppo bello per essere vero ma l’Agenzia delle Entrate rimborsa realmente il 19% della spesa di acquisto di un’auto e regala il bollo auto. Pensate che bel regalo doppio, risparmiare sulla spesa di acquisto di un nuovo veicolo ed evitare il pagamento dell’odia tassa, il bollo auto. Un sogno che si può realizzare seguendo specifiche indicazioni da seguire con attenzione se il regalo si vuole realmente scartare. In Italia la classe media sta sparendo, da una parte i ricchi dall’altra i poveri o comunque persone molto vicine alla soglia di povertà. Il costo della vita che aumenta e gli stipendi che non fanno lo stesso porta ad una situazione economicamente difficile per tante famiglie. 🔗 Leggi su Game-experience.it

