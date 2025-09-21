Sdraiato sul tetto dell' auto in corsa l’accelerata e la caduta | il video della bravata

Bresciatoday.it | 21 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Lotta tra la vita e la morte il 23enne caduto dal tettuccio di una Fiat Panda, su cui si era arrampicato insieme a un amico, probabilmente nel tentativo di registrare un video da condividere poi sui social. Il filmato, rimasto nella memoria del suo smartphone e già acquisito dai carabinieri. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: sdraiato - tetto

Il video di un uomo vestito di nero sdraiato su un tetto: è il killer di Charlie Kirk?

Esine (Brescia), 23enne cade dal tettuccio di un'auto in corsa: è grave | Ipotesi sfida social; Cade dal tetto dell’auto in corsa, il video del folle gioco; Brescia, ventitreenne cade dal tetto di un’auto in corso mentre registra un video. È in pericolo di vita.

sdraiato tetto auto corsaCade dal tetto di un'auto in corsa per gioco, grave un 23enne - Un 23enne della Valcamonica è ricoverato in condizioni gravi all'ospedale Civile di Brescia dopo essere caduto dal tetto di un'auto in movimento durante una bravata con alcuni amici a Esine, nel ... Secondo ansa.it

Brescia, ventitreenne cade dal tetto di un’auto in corso mentre registra un video. È in pericolo di vita - L’episodio arriva a pochi giorni da un'altra tragedia che ha colpito Pisa, dove due adolescenti di 16 e 17 anni sono morti in uno scontro frontale in moto mentre, secondo gli inquirenti, stavano ... Da tg.la7.it

Cerca Video su questo argomento: Sdraiato Tetto Auto Corsa