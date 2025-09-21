"Zaino sospeso, un piccolo gesto che vale un anno di scuola". È il titolo dell’iniziativa promossa dalla Caritas diocesana di Foligno, finalizzata a sostenere i genitori del territorio nel fronteggiare le spese di materiale scolastico per i figli studenti. “Zaino sospeso“ è ufficialmente iniziato ieri, ma procederà per tutta la durata dell’anno scolastico. Il bilancio del primo giorno è già decisamente positivo, ma gli operatori della Caritas lo aggiorneranno solo nei primi giorni della prossima settimana. Ma come funziona l’iniziativa solidale? È possibile acquistare uno o più articoli penne, gomme, quaderni, astucci, zaini, righelli e materiale scolastico di qualsiasi genere nelle cartolibrerie di Foligno che hanno aderito all’iniziativa promossa in collaborazione anche con Leo Club Foligno. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Scuola e solidarietà. Ecco lo “Zaino sospeso“. Mano tesa ai più deboli