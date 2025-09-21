Scuola e solidarietà Ecco lo Zaino sospeso Mano tesa ai più deboli

Lanazione.it | 21 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

"Zaino sospeso, un piccolo gesto che vale un anno di scuola". È il titolo dell’iniziativa promossa dalla Caritas diocesana di Foligno, finalizzata a sostenere i genitori del territorio nel fronteggiare le spese di materiale scolastico per i figli studenti. “Zaino sospeso“ è ufficialmente iniziato ieri, ma procederà per tutta la durata dell’anno scolastico. Il bilancio del primo giorno è già decisamente positivo, ma gli operatori della Caritas lo aggiorneranno solo nei primi giorni della prossima settimana. Ma come funziona l’iniziativa solidale? È possibile acquistare uno o più articoli penne, gomme, quaderni, astucci, zaini, righelli e materiale scolastico di qualsiasi genere nelle cartolibrerie di Foligno che hanno aderito all’iniziativa promossa in collaborazione anche con Leo Club Foligno. 🔗 Leggi su Lanazione.it

scuola e solidariet224 ecco lo zaino sospeso mano tesa ai pi249 deboli

© Lanazione.it - Scuola e solidarietà. Ecco lo “Zaino sospeso“. Mano tesa ai più deboli

In questa notizia si parla di: scuola - solidariet

scuola solidariet224 zaino sospesoScuola e solidarietà. Ecco lo “Zaino sospeso“. Mano tesa ai più deboli - L’iniziativa della Caritas diocesana: chi può acquista uno o più articoli di cancelleria e li lascia a disposizione di chi non può permetterselo. Lo riporta lanazione.it

scuola solidariet224 zaino sospesoZaino sospeso: una raccolta solidale di materiale scolastico - Il Lions Club Faenza Lioness ha aderito all’iniziativa nazionale ZAINO SOSPESO: un progetto che permetterà di alleviare le spese delle famiglie più fragili per l’acquisto di materiali scolastici, graz ... Scrive ravennawebtv.it

Cerca Video su questo argomento: Scuola Solidariet224 Zaino Sospeso