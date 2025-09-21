Scuola di musica nel territorio | aperte ufficialmente le porte alla comunità
Dopo mesi di lavoro e progettazione, la Scuola di musica di Poggio Renatico ha aperto ufficialmente le sue porte alla comunità. L'inaugurazione si è svolta nei giorni scorsi alla presenza del sindaco Daniele Garuti, dell'assessore alla Cultura Rodolfo Sani, dell'assessore agli eventi e promozione. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it
