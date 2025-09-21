Scuola chiusa per derattizzazione a 15 giorni dalla prima campanella | non potevano pensarci prima?

La scuola è iniziata da qualche giorno e da subito nell'interesse dei bambini che la frequentano, l'istituto comprensivo Leonardo da Vinci- Carducci ha deciso di procedere con la chiusura per due giorni, dopo neanche 15 giorni dall'inizio delle lezioni, per effettuare lavori di derattizzazione e. 🔗 Leggi su Palermotoday.it