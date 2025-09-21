Scuola chiusa per derattizzazione a 15 giorni dalla prima campanella | non potevano pensarci prima?

Palermotoday.it | 21 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La scuola è iniziata da qualche giorno e da subito nell'interesse dei bambini che la frequentano, l'istituto comprensivo Leonardo da Vinci- Carducci ha deciso di procedere con la chiusura per due giorni, dopo neanche 15 giorni dall'inizio delle lezioni, per effettuare lavori di derattizzazione e. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: scuola - chiusa

Birmingham, 12enne cacciata dalla scuola per abito con bandiera inglese: scuola chiusa per minacce

Si addormenta a scuola ma nessuno se ne accorge, 11enne chiusa per 5 ore nell’Istituto: liberata dai pompieri

Manchester, studentessa si addormenta e resta chiusa 5 ore a scuola

Scuola chiusa per derattizzazione a 15 giorni dalla prima campanella: non potevano pensarci prima?; Allarme topi nella scuola primaria del Trieste-Salario. Bambini a casa e pasti freddi a mensa; Pietralata, riapre la scuola dell'infanzia dopo il ritrovamento di un topo morto.

Materna chiusa a Cigognola a causa dei topi: si riapre lunedì - La scuola dell’infanzia “Arcobaleno” di Cigognola chiusa per derattizzazione fino alla fine della settimana. Scrive laprovinciapavese.gelocal.it

scuola chiusa derattizzazione 15Cagliari, partenza col topo al Giua: scuola chiusa per derattizzazione - Partenza col topo, più che col botto, per l’istituto tecnico Giua di via Montecassino a Cagliari. Segnala msn.com

Cerca Video su questo argomento: Scuola Chiusa Derattizzazione 15