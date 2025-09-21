Tra i banchi di scuola sta crescendo la “Generazione AI”. Così si apre il report del team di Yellow Tech, che ha condotto l’indagine sull’impatto dell’intelligenza artificiale generativa (GenAI) sul sistema scolastico italiano. Quello che emerge è che l’ uso della GenAI è ampio e consolidato: la utilizza il 66% dei docenti e l’83% degli studenti. Eppure il 35,6% dei docenti crede che i propri studenti non la usino mai. Lo studio si focalizza sull’uso che si fa dell’AI, dagli studenti che controllano le risposte e cercano idee, fino ai docenti che creano attività didattiche, materiali o verifiche. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Scuola, 8 studenti su 10 usa l’AI: il 36% dei docenti lo ignora