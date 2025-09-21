scrubs leaves peacock in streaming prima del revival su abc

La popolare sitcom medica Scrubs sta per perdere la sua storica piattaforma di streaming, suscitando l’interesse dei fan e degli appassionati di serie televisive. Nonostante sia in fase di sviluppo un nuovo spin-off, la fine della disponibilità su una delle principali piattaforme rappresenta un momento importante per il futuro del franchise. cosa comporta l’uscita di Scrubs da Peacock. Scrubs, che ha accompagnato gli spettatori per nove stagioni dal 2001 al 2010, sarà presto rimossa dalla piattaforma di streaming Peacock. La data ultima per poter rivedere tutte le stagioni, esclusa quella conclusiva più controversa, è fissata al 30 settembre. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

