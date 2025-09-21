Scrotox | l' uso più insospettabile del botulino

Vanityfair.it | 21 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L’ultima frontiera del trattamento con tossina botulinica si rivolge al pubblico maschile. Cosa prrevede? Iniezioni di Botox nell'area dello scroto per ridurre rughe, sudorazione e tensione. E la richiesta conferma che il trend è in pieno corso. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

scrotox l uso pi249 insospettabile del botulino

© Vanityfair.it - Scrotox: l'uso più insospettabile del botulino

In questa notizia si parla di: scrotox - insospettabile

scrotox uso pi249 insospettabileScrotox : l'uso più insospettabile del botulino - L’ultima frontiera del trattamento con tossina botulinica si rivolge al pubblico maschile. Segnala vanityfair.it

Cerca Video su questo argomento: Scrotox Uso Pi249 Insospettabile