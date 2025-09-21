L’ultima frontiera del trattamento con tossina botulinica si rivolge al pubblico maschile. Cosa prrevede? Iniezioni di Botox nell'area dello scroto per ridurre rughe, sudorazione e tensione. E la richiesta conferma che il trend è in pieno corso. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Scrotox: l'uso più insospettabile del botulino