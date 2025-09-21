Scossa di terremoto due incidenti e un morto | sabato nero per Vetralla

Viterbotoday.it | 21 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Una giornata difficile quella di sabato 20 settembre per la comunità di Vetralla, segnata da una scossa di terremoto, un tragico investimento mortale e un secondo incidente stradale.La scossa di terremotoNella notte, alle 2,51, un lieve terremoto di magnitudo 1,3 è stato registrato dalla sala. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it

