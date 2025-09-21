Scoppia l' incendio in una palazzina nel cuore della Fira di Sett Dulur | due uomini intossicati
Paura nel centro del paese, dove i Vigili del Fuoco sono accorsi per domare un pericoloso incendio. L'allarme è scattato intorno alle 13 a Russi, in via Trieste, nel cuore del centro dove è in svolgimento la Fira di Sett Dulur: qui si è sviluppato un rogo, le cui cause sono ancora da chiarire. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it
